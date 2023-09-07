Суслов Яков Сергеевич
Место рожденияКрапивинцы (Малый Лунгуш)
Дата рождения07.10.1914
Дата смерти25.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1914
Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
09.12.1934
Мать ребёнка: Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
22.12.1936
Сын: Суслов Геннадий Яковлевич
Мать ребёнка: Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
15.04.1947
Дочь: Балденкова Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
12.09.1948
Дочь: Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
02.09.1951
Мать ребёнка: Ольга Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Никифоровна
Смерть
25.07.1986