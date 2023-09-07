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Суслов Яков Сергеевич

Место рождения

Крапивинцы (Малый Лунгуш)

Дата рождения

07.10.1914

Дата смерти

25.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1914

Отец: Суслов Сергей Андреевич

Мать: Лаетина Епистимия Иосифовна

Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
09.12.1934

Сын: Суслов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
22.12.1936

Сын: Суслов Геннадий Яковлевич

Мать ребёнка: Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
15.04.1947

Дочь: Балденкова Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
12.09.1948

Дочь: Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
02.09.1951

Сын: Суслов Валерий Яковлевич

Мать ребёнка: Ольга Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Никифоровна

Смерть
25.07.1986
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