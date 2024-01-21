Посыльный Григорий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Посыльный Прокофий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Посыльный Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Посыльная Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посыльный Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Посыльная Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Посыльная Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Посыльная Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посыльный Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Посыльная Фекла
Смерть
1943