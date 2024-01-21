Посыльный Григорий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посыльный Григорий Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Посыльный Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Посыльный Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Посыльная Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посыльный Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Посыльная Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Посыльная Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Посыльная Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посыльный Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Посыльная Фекла

Смерть
1943
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