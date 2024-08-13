Любутова (Любутова) Елена Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Любутов Власий Емельянович
Отец ребёнка: Любутов Емельян Демидович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Любутова) Февронья Емельяновна
Отец ребёнка: Любутов Емельян Демидович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Любутова) Саламония Емельяновна
Отец ребёнка: Любутов Емельян Демидович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Любутов Матвей Емельянович
Отец ребёнка: Любутов Емельян Демидович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Любутов Василий Емельянович
Отец ребёнка: Любутов Емельян Демидович