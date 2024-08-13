Любутова (Любутова) Елена Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Елена Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823

Сын: Любутов Власий Емельянович

Отец ребёнка: Любутов Емельян Демидович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Любутова) Февронья Емельяновна

Отец ребёнка: Любутов Емельян Демидович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Любутова) Саламония Емельяновна

Отец ребёнка: Любутов Емельян Демидович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Любутов Матвей Емельянович

Отец ребёнка: Любутов Емельян Демидович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Любутов Василий Емельянович

Отец ребёнка: Любутов Емельян Демидович

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