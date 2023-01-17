Луньков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: Луньков Иван Ефимович
Призыв на военную службу
Между 1914 и 1916 ст.
Учавствовал в Первой мировой войне, в звании рядового в составе 8-ого Туркестанского стрелкового полка
Ранение
27.06.1916 ст.
получил ранение в руку в сражении за рекой Стахадом
Демобилизация
09.08.1916 ст.
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
поступил в 52-ой сводный сводный эвакуационный госпиталь в г.Воронеж, где проходил лечение
Награда
Между 1916 и 1918 ст.
Бракосочетание
15.06.1918 ст.
Поручители - По жениху: Василий Иванович Луньков (https://familio.org/persons/d550a827-c20f-46db-9cba-bb9568a1df54) Источник: https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_76/ стр.44
Место жительства
После 1950
проживали на ул. Фрунзе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунькова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Лунькова Мария Венедиктовна
Награда
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно