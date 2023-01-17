Луньков Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуньков Сергей Иванович

Луньков Сергей Иванович

avatar

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Луньков Иван Ефимович

Мать: Лунькова Мария Афанасьевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Призыв на военную службу
Между 1914 и 1916 ст.
Учавствовал в Первой мировой войне, в звании рядового в составе 8-ого Туркестанского стрелкового полка
Ранение
27.06.1916 ст.
получил ранение в руку в сражении за рекой Стахадом
Демобилизация
09.08.1916 ст.
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
поступил в 52-ой сводный сводный эвакуационный госпиталь в г.Воронеж, где проходил лечение
Награда
Между 1916 и 1918 ст.
Бракосочетание
15.06.1918 ст.

Жена: Лунькова Мария Венедиктовна

Поручители - По жениху: Василий Иванович Луньков (https://familio.org/persons/d550a827-c20f-46db-9cba-bb9568a1df54) Источник: https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_76/ стр.44
Место жительства
После 1950
Михнево, Ступино, Московская область
проживали на ул. Фрунзе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунькова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Лунькова Мария Венедиктовна

Награда
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Михнево, Ступино, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close