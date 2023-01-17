Алексеева (Алексеева) Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Алексеева) Васса Васильевна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.02.1861

Муж: Алексеев Аким Семёнович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
31.08.1862

Сын: Алексеев Евдоким Акимович

Отец ребёнка: Алексеев Аким Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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