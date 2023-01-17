Алексеева (Алексеева) Васса Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1861
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
31.08.1862
Сын: Алексеев Евдоким Акимович
Отец ребёнка: Алексеев Аким Семёнович
Смерть
Неизвестно