Маевский Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1878
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1878
Призыв на военную службу
С 1898 по 1900
Служил вольноопределяющимся унтер-офицером 33 пехотного Елецкаго полка.
Образование
По 26.01.1898
Винница, Вінницька область
Винницкое реальное училище
Бракосочетание
10.11.1900
Венчались в Александровской церкви
Рождение ребёнка
1902
Сын: Маевский Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Маевская (Степаненко) Елизавета Прокофьевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Маевский Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Маевская (Степаненко) Елизавета Прокофьевна
Работа или профессия
С 23.09.1908 по 18.05.1909
Тюремное отделение Полтавского Губернского Правления канцелярским служителем II разряда. Помощник III разряда Начальника Полтавского исправительного арестантского отделения
Работа или профессия
С 19.05.1909 по 01.12.1909
И.Д. помощника Начальника Кременчугской уездной тюрьмы
Работа или профессия
С 02.12.1909 по 23.06.1912
Лубны, Полтавська область
Начальник Лубенской тюрьмы
Работа или профессия
С 24.06.1912 по 18.09.1913
Причислен к штату Полтавского Губернского Правления по Тюремному отделению
Работа или профессия
С 19.08.1913 по 23.12.1914
Неоднократно был командирован для несения обязанностей сверхштатного Помощника начальника Кременчугской тюрьмы
Работа или профессия
С 24.12.1914
Помощник III-го разряда Начальника Полтавского Исправительного Арестантского Отделения
Получение воинского звания/чина
16.05.1915 ст.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 16 мая 1915 года за №29 произведен за выслугу лет в чин Губернского секретаря со старшинством с 23 сентября 1913 года.
Работа или профессия
С 28.06.1916 по 18.08.1916 ст.
Константиновск, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Приказом Войску Донскому от 2 (или 21) июля 1916 года назначен Начальником I Донской окружной тюрьмы с 28 июня 1916 года. Таковым же приказом от 11 сентября 1916 года за № 10854 уволен от должности На... Показать все
Работа или профессия
01.10.1916 ст.
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Приказом Уфимского Губернатора от 14 октября 1916 года за № 59 назначен Помощником II-го разряда Уфимской губернской тюрьмы с 1 октября 1916 года.
Работа или профессия
09.10.1917 ст.
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Помощник III разряда начальника Уфимской тюрьмы Георгий Маевский назначен начальником Бирской уездной тюрьмы с 9 октября 1917 года.
Работа или профессия
01.11.1919
Александровское, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Начальник Бирской тюрьмы Маевский Г.И. прикомандирован к Александровской каторжной тюрьме. Помощник начальника Александровской каторжной тюрьмы
Смерть
После 1920