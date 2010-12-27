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Ерастов Василий Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1925

Дата смерти

23.05.1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1925

Отец: Ерастов Кузьма Иванович

Мать: Куватова Аксиния Семеновна

Рождение ребёнка
27.12.1955

Дочь: Ерастова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1958

Сын: Ерастов Николай Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.05.1993
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