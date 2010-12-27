Ерастов Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1925
Дата смерти23.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1925
Рождение ребёнка
27.12.1955
Дочь: Ерастова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1958
Сын: Ерастов Николай Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.05.1993