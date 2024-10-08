Чибезков Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибезков Иван Павлович

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Место рождения

деревня Кулаково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова (Чибезкова) Полина Ивановна

Мать ребёнка: Чибезкова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черушева (Чибезкова) Федосия Ивановна

Мать ребёнка: Чибезкова Елена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чибезкова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.09.1893

Дочь: Чибезкова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Чибезкова Елена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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