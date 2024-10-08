Чибезков Иван Павлович
Место рождениядеревня Кулаково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова (Чибезкова) Полина Ивановна
Мать ребёнка: Чибезкова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черушева (Чибезкова) Федосия Ивановна
Мать ребёнка: Чибезкова Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1893
Дочь: Чибезкова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Чибезкова Елена Тимофеевна
Смерть
Неизвестно