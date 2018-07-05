Мухтаров Радик Робертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1967
Дата смерти05.07.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1967
Отец: Мухтаров Роберт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.07.2018