Горячев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1983
Дочь: Хайруллина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Горячева Виктория Валерьевна
Рождение ребёнка
09.11.1990
Сын: Горячев Илья Александрович
Мать ребёнка: Горячева Виктория Валерьевна