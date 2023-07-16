Горячев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева Виктория Валерьевна

Рождение ребёнка
28.11.1983

Дочь: Хайруллина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Горячева Виктория Валерьевна

Рождение ребёнка
09.11.1990

Сын: Горячев Илья Александрович

Мать ребёнка: Горячева Виктория Валерьевна

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