Решетняк Вероника Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк Вероника Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.2019

Пол

Женский

Отец

1996 г.р.

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2019

Отец: Решетняк Алексей

Мать: Решетняк Марина Анатольевна

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