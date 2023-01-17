Ефимов Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1938
Дата смерти22.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1938
Эвакуация
25.10.1942
Образование
01.06.1954
Обучался в 316 мужской средней школе г. Ленинграда. Окончил 7 классов
Бракосочетание
16.03.1969
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
05.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1976
Сын: Ефимов Василий Геннадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.11.1994