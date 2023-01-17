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Ефимов Геннадий Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.01.1938

Дата смерти

22.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1938

Отец: Ефимов Василий Иванович

Мать: Сергеева Вера Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Эвакуация
25.10.1942
Образование
01.06.1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Обучался в 316 мужской средней школе г. Ленинграда. Окончил 7 классов
Бракосочетание
16.03.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1976

Сын: Ефимов Василий Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.11.1994
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