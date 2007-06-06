Артемова (Вьялкина) Роза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова (Вьялкина) Роза Ивановна

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.09.1931

Дата смерти

06.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1931

Отец: Вьялкин Иван Никитович

Мать: Вьялкина Антонида Васильевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.?.1956

Сын: Артемов Александр Жанович

Отец ребёнка: Артемов Жан Александрович

Рождение ребёнка
16.?.1958

Сын: Артемов Владимир Жанович

Отец ребёнка: Артемов Жан Александрович

Рождение ребёнка
30.?.1960

Сын: Артемов Анатолий Жанович

Отец ребёнка: Артемов Жан Александрович

Рождение ребёнка
21.?.1965

Дочь: Татьяна Жановна

Отец ребёнка: Артемов Жан Александрович

Рождение ребёнка
29.?.1968

Дочь: Копосова Елена Жановна

Отец ребёнка: Артемов Жан Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Жан Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
путеец на железной дороге
Смерть
06.06.2007
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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