Артемова (Вьялкина) Роза Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.09.1931
Дата смерти06.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1931
Рождение ребёнка
04.?.1956
Сын: Артемов Александр Жанович
Отец ребёнка: Артемов Жан Александрович
Рождение ребёнка
16.?.1958
Отец ребёнка: Артемов Жан Александрович
Рождение ребёнка
30.?.1960
Отец ребёнка: Артемов Жан Александрович
Рождение ребёнка
21.?.1965
Дочь: Татьяна Жановна
Отец ребёнка: Артемов Жан Александрович
Рождение ребёнка
29.?.1968
Дочь: Копосова Елена Жановна
Отец ребёнка: Артемов Жан Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
путеец на железной дороге
Смерть
06.06.2007