(Долина) Парасковья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1906
Сын: Долин Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Долин Матвей Косьмин
Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долин Матвей Косьмин
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня