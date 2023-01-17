Надрюков Мингали Исламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надрюков Мингали Исламович

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Место рождения

Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.10.1909

Дата смерти

23.11.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1931 по 1933
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
По 1931
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Место жительства
С 1933 по 1934
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1936
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1935 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.11.1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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