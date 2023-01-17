Надрюков Мингали Исламович
Место рождения
Дата рождения25.10.1909
Дата смерти23.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1933
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
По 1931
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Место жительства
С 1933 по 1934
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1936
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1935 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1989
Смерть
23.11.1989