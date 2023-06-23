Калабина (Мерзлякова) Дарья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: Мерзляков Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1903 ст.
Сын: Калабин Иоанн Прокопьевич
Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович
Рождение ребёнка
10.05.1905 ст.
Дочь: Калабина Христина Прокопьевна
Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович
Рождение ребёнка
07.06.1907 ст.
Дочь: Калабина Марфа Прокопьевна
Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович
Рождение ребёнка
31.05.1909 ст.
Дочь: Калабина Фекла Прокопьевна
Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.
Дочь: Калабина Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович
Рождение ребёнка
21.11.1918 ст.
Дочь: Калабина Зоя Прокопьевна
Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович
Смерть
Неизвестно