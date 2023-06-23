Калабина (Мерзлякова) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калабина (Мерзлякова) Дарья Иванова

Место рождения

Мошихинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: Мерзляков Иван Андреевич

Мать: не указана

Мошихинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Калабин Прокопий Флорович

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1903 ст.

Сын: Калабин Иоанн Прокопьевич

Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович

Рождение ребёнка
10.05.1905 ст.

Дочь: Калабина Христина Прокопьевна

Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович

Рождение ребёнка
07.06.1907 ст.

Дочь: Калабина Марфа Прокопьевна

Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович

Рождение ребёнка
31.05.1909 ст.

Дочь: Калабина Фекла Прокопьевна

Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович

Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.

Дочь: Калабина Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович

Рождение ребёнка
21.11.1918 ст.

Дочь: Калабина Зоя Прокопьевна

Отец ребёнка: Калабин Прокопий Флорович

Смерть
Неизвестно

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