Габидуллин Хаджи Загидуллович
Место рождения
Дата рождения07.01.1897
Дата смерти27.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1918
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1918 по 1927
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1927 по 1937
Смерть
27.09.1937