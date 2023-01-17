Габидуллин Хаджи Загидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллин Хаджи Загидуллович

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Место рождения

Севадыбашево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.01.1897

Дата смерти

27.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Севадыбашево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1917 по 1918
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1918 по 1927
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1927 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.09.1937
Москва, город федерального значения Москва
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