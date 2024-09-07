Моргачев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачев Николай Иванович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.01.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моргачёва Мария Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1989

Сын: Моргачев Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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