Моргачев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моргачёва Мария Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1989
Сын: Моргачев Николай Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно