Попик Артём Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попик Артём Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2009

Отец: не указан

Мать: Ковалева Виктория Игоревна

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