(Гусарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусаров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Гусаров Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Гусаров Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гусаров Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусаров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Гусаров Василий Сергеевич