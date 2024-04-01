Сухопаров Федор Григоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопаров Федор Григоревич

Место рождения

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Сухопаров Григорей Андреевич

Мать: не указана

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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