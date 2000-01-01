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Leux Wilhelm
Leux Wilhelm
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1775
Дата смерти
1853
Пол
Мужской
Отец
Leux Nikolaus auch
1746 г.р.
Мать
Leux (Schenk) Maria Gertrud
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец:
Leux Nikolaus auch
Мать:
Leux Maria Gertrud
Смерть
1853
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