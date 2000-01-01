Leux Wilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leux Wilhelm

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Leux Nikolaus auch

Мать: Leux Maria Gertrud

Смерть
1853
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