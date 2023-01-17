Моклокова Авдотья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1874
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Моклокова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Моклоков Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Моклокова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Моклоков Василий Степанович
Смерть
Неизвестно