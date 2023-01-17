Моклокова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моклокова Авдотья

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1874

Муж: Моклоков Василий Степанович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Моклокова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Моклоков Василий Степанович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Моклокова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Моклоков Василий Степанович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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