Усманов Габдрахим Гусманович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Гусман Ишмухамметович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Гаталхак Габдрахимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдельгариф Габдрахимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Гатаулла Габдрахимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана