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Усманов Габдрахим Гусманович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Гусман Ишмухамметович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Гаталхак Габдрахимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Габдельгариф Габдрахимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Гатаулла Габдрахимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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