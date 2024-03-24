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Соловьев Петр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Соловьев Илья Федоров

Мать: Соловьева Матрона Онисимова

Бракосочетание
21.09.1901

Жена: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.06.1902

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Соловьев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Соловьев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Села Авдулово крестьянин Петр Ильич Соловьев и законная его жена Наталия Георгиева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Села Авдулово крестьянин Афанасий Георгиев Горелов и деревни Подоси... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1907

Дочь: Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Сын: Соловьев Петр Петрович

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.04.1910

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1912

Сын: Соловьев Иван Петрович

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники того же села крестьяне Михаил Георгиевич Горелов и Ивана Антоновича Свирчева жена Улита Андреевна
Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники того же села крестьяне Михаил Георгиевич Горелов и Агафья Ильинична, жена Гавриила Николаевича Иниканова
Рождение ребёнка
10.06.1915

Сын: Соловьев Петр Петрович

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники того же села крестьянин Михаил Георгиевич Горелов и сельца Подосинки крестьянина Федора Ильича Горелова жена Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
15.07.1916

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: приходской псаломщик Георгий Петрович Студенецкий и деревни Подосинки крестьянка Федора Ильича Горелова жена Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно
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