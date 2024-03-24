Соловьев Петр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Соловьев Илья Федоров
Бракосочетание
21.09.1901
Рождение ребёнка
15.06.1902
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова
Рождение ребёнка
01.11.1903
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова
Рождение ребёнка
08.10.1904
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова
Села Авдулово крестьянин Петр Ильич Соловьев и законная его жена Наталия Георгиева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Села Авдулово крестьянин Афанасий Георгиев Горелов и деревни Подоси... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1907
Дочь: Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова
Рождение ребёнка
20.08.1908
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова
Рождение ребёнка
14.04.1910
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова
Рождение ребёнка
19.07.1912
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова
Восприемники того же села крестьяне Михаил Георгиевич Горелов и Ивана Антоновича Свирчева жена Улита Андреевна
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова
Восприемники того же села крестьяне Михаил Георгиевич Горелов и Агафья Ильинична, жена Гавриила Николаевича Иниканова
Рождение ребёнка
10.06.1915
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова
Восприемники того же села крестьянин Михаил Георгиевич Горелов и сельца Подосинки крестьянина Федора Ильича Горелова жена Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
15.07.1916
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Егорова
Восприемники: приходской псаломщик Георгий Петрович Студенецкий и деревни Подосинки крестьянка Федора Ильича Горелова жена Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно