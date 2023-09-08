Трапезникова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезникова Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трапезников Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Трапезников Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Трапезников Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Трапезников Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Трапезников Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мосунова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Трапезников Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трапезников Михаил Николаевич

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