Трапезникова Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Трапезников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Трапезников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Трапезников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Трапезников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мосунова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Трапезников Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно