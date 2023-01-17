Шерман (Шево) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерман (Шево) Ольга

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Место рождения

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Овечкина Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Шерман Яков

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старкова Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Шерман Яков

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шерман Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Шерман Яков

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерман Яков

Смерть
Неизвестно
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