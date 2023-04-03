Кальченко Стефан (Степан) Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1855
Дата смерти07.02.1911
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1891
Сын: Кальченко Иосиф Стефанович
Мать ребёнка: Кальченко Параскева Игнатиевна
Рождение ребёнка
26.08.1896
Сын: Кальченко Прохор Стефанович
Мать ребёнка: Кальченко Параскева Игнатиевна
Смерть
07.02.1911