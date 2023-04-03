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Кальченко Стефан (Степан) Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1855

Дата смерти

07.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1855

Отец: Кальченко Максим Игнатиевич

Мать: Кальченко Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Параскева Игнатиевна

Рождение ребёнка
06.04.1891

Сын: Кальченко Иосиф Стефанович

Мать ребёнка: Кальченко Параскева Игнатиевна

Рождение ребёнка
26.08.1896

Сын: Кальченко Прохор Стефанович

Мать ребёнка: Кальченко Параскева Игнатиевна

Смерть
07.02.1911

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