Марфа Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Степанов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Степанов

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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