Юшкина Валентина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения06.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1982
Рождение ребёнка
22.01.1983
Дочь: Артамонова Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Юшкин Юрий Михайлович
Быковка, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.08.1988
Дочь: Кирсанова Оксана Юрьевна
Отец ребёнка: Юшкин Юрий Михайлович
Тольятти, Тольятти, Самарская область