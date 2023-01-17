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Юшкина Валентина Гавриловна

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Место рождения

Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

06.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
24.04.1982

Муж: Юшкин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
22.01.1983

Дочь: Артамонова Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Юшкин Юрий Михайлович

Быковка, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.08.1988

Дочь: Кирсанова Оксана Юрьевна

Отец ребёнка: Юшкин Юрий Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
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