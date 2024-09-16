Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милантьев Михаил Анисимович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Милантьева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Милантьев Михаил Анисимович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Павел Михайлович

Отец ребёнка: Милантьев Михаил Анисимович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Милантьев Михаил Анисимович

Смерть
Неизвестно

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