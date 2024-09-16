Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Милантьева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Милантьев Михаил Анисимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Павел Михайлович
Отец ребёнка: Милантьев Михаил Анисимович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Милантьев Михаил Анисимович
Смерть
Неизвестно