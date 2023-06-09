Голякова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатунова Полинария
Отец ребёнка: Голяков Осип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голяков Василий
Отец ребёнка: Голяков Осип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голяков Алексей
Отец ребёнка: Голяков Осип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Ираида
Отец ребёнка: Голяков Осип
Смерть
Неизвестно