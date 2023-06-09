Голякова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голякова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатунова Полинария

Отец ребёнка: Голяков Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голяков Василий

Отец ребёнка: Голяков Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голяков Алексей

Отец ребёнка: Голяков Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Ираида

Отец ребёнка: Голяков Осип

Смерть
Неизвестно

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