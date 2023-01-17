Осипова Параскева Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1873
Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич
Рождение ребёнка
08.11.1875
Дочь: Матрона Тарасовна
Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич
Рождение ребёнка
07.07.1877
Сын: Осипов Прокопий Тарасович
Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич
Рождение ребёнка
21.05.1878
Дочь: Елена Тарасовна
Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич
Рождение ребёнка
12.09.1880
Дочь: Вера Тарасовна
Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич
Рождение ребёнка
13.03.1885
Дочь: Дарья Тарасовна
Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич
Рождение ребёнка
12.02.1888
Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич
Рождение ребёнка
20.03.1892
Дочь: Матрона Тарасовна
Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно