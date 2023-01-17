Осипова Параскева Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Параскева Клементьевна

Осипова Параскева Клементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1873

Сын: Осипов Стефан Тарасович

Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1875

Дочь: Матрона Тарасовна

Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1877

Сын: Осипов Прокопий Тарасович

Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1878

Дочь: Елена Тарасовна

Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1880

Дочь: Вера Тарасовна

Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1885

Дочь: Дарья Тарасовна

Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Осипов Сергей Тарасович

Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1888

Сын: Осипов Феодор Тарасович

Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1892

Дочь: Матрона Тарасовна

Отец ребёнка: Осипов Тарас Сергеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Тарас Сергеевич

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