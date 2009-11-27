Переседов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1920

Дата смерти

27.11.2009

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1920

Отец: Переседов Семён

Мать: Переседова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переседова Анна Флоровна

Рождение ребёнка
29.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переседова Анна Флоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переседова Анна Флоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переседова Анна Флоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Анна Флоровна

Смерть
27.11.2009
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