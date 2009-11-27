Переседов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1920
Дата смерти27.11.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1920
Отец: Переседов Семён
Рождение ребёнка
04.11.1938
Рождение ребёнка
29.04.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переседова Анна Флоровна
Смерть
27.11.2009