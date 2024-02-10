Чернова (Кулакова) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Кулакова) Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулаков Петр

Мать: Кулакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Чернов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Чернов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Владимир

Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область

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