Чернова (Кулакова) Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулаков Петр
Мать: Кулакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Чернов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Чернов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Владимир
Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область