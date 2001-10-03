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Аржанухина Надежда Ивановна

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

27.08.1908

Дата смерти

29.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1908

Отец: Аржанухин Иван Леонтиевич

Мать: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
10.02.1929

Дочь: Варзина Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
12.12.1930

Сын: Варзин Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
13.12.1943

Дочь: Варзина Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Россия. Саратовская область, Красноармейский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
01.01.1947

Сын: Варзин Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Россия, Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово
Смерть
29.07.1992
Саратовская область, город Красноармейск. Россия
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