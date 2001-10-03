Аржанухина Надежда Ивановна
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения27.08.1908
Дата смерти29.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.08.1908
Отец: Аржанухин Иван Леонтиевич
Мать: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
10.02.1929
Дочь: Варзина Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
12.12.1930
Сын: Варзин Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
13.12.1943
Дочь: Варзина Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Россия. Саратовская область, Красноармейский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
01.01.1947
Отец ребёнка: не указан
Россия, Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово
Смерть
29.07.1992
Саратовская область, город Красноармейск. Россия