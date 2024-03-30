Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Нуромский Сергей Константинович

Мать: Нуромская Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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