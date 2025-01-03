Евсей Иванов-Селгиван 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсей Иванов-Селгиван

Евсей Иванов-Селгиван

Место рождения

Бишево

Дата рождения

1742

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Федоров-Серекеев Иван-Тимка

Мать: не указана

Бишево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Авдотья

Рождение ребёнка
1775

Сын: Евсеев Кирилл

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Евсеев Василий

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Бишево
Смерть
1811

Мы используем куки для улучшения работы сайта.