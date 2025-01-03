Евсей Иванов-Селгиван
Место рожденияБишево
Дата рождения1742
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Федоров-Серекеев Иван-Тимка
Мать: не указана
Бишево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
1775
Сын: Евсеев Кирилл
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1791
Сын: Евсеев Василий
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Бишево
Смерть
1811