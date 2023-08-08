Верташёнок Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1980
Бракосочетание
12.01.2005
Жена: Десятова Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
04.03.2013
Сын: Верташёнок Виталий Евгеньевич
Мать ребёнка: Десятова Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Десятова Алёна Сергеевна