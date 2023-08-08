Верташёнок Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верташёнок Евгений Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1980

Отец: Верташёнок Алексей Трофимович

Мать: Самусенко Людмила Ефимовна

Бракосочетание
12.01.2005

Жена: Десятова Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
04.03.2013

Сын: Верташёнок Виталий Евгеньевич

Мать ребёнка: Десятова Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Десятова Алёна Сергеевна

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