Чванов Василий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1928
Дата смерти19.03.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина (Чванова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Чванова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
23.12.1955
Дочь: Гаврилова (Чванова) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Чванова Клавдия Сергеевна
Смерть
19.03.1998