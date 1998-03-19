Чванов Василий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧванов Василий Леонтьевич

Чванов Василий Леонтьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1928

Дата смерти

19.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина (Чванова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Чванова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
23.12.1955

Дочь: Гаврилова (Чванова) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Чванова Клавдия Сергеевна

Смерть
19.03.1998

Мы используем куки для улучшения работы сайта.