Бернякович (Купревич) Иустина Семенова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862
Бракосочетание
29.06.1881 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.06.1882 ст.
Сын: Бернякович Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Бернякович Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.
Отец ребёнка: Бернякович Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1891 ст.
Сын: Бернякович Николай Иванович
Отец ребёнка: Бернякович Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бернякович Иван Иванович
Смерть
Неизвестно