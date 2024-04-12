Бернякович (Купревич) Иустина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович (Купревич) Иустина Семенова

Место рождения

Крути, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: Купревич Семен Маркович

Мать: Купревич Параскева Адамовна

Крути, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
29.06.1881 ст.

Муж: Бернякович Иван Иванович

Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.06.1882 ст.

Сын: Бернякович Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Бернякович Иван Иванович

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.

Сын: Бернякович Иван Иванович

Отец ребёнка: Бернякович Иван Иванович

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.05.1891 ст.

Сын: Бернякович Николай Иванович

Отец ребёнка: Бернякович Иван Иванович

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бернякович Фома Иванович

Отец ребёнка: Бернякович Иван Иванович

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Романовщина, Мядельский район, Минская область
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