Skiba Yelena Akimovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1933
Дата смерти13.09.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Katin-Yartsev Yury Vasilyevich
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.09.2022