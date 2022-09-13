Skiba Yelena Akimovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSkiba Yelena Akimovna

Skiba Yelena Akimovna

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1933

Дата смерти

13.09.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

KM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Katin-Yartsev Yury Vasilyevich

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.09.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close