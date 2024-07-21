Сковородкина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковородкина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Сковородкина Нонна Михайловна

Отец ребёнка: Сковородкин Михаил Михайлович

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.04.1818

Сын: Сковородкин Семён Михайлович

Отец ребёнка: Сковородкин Михаил Михайлович

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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