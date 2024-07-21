Сковородкина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Сковородкина Нонна Михайловна
Отец ребёнка: Сковородкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
27.04.1818
Сын: Сковородкин Семён Михайлович
Отец ребёнка: Сковородкин Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно