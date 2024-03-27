Рублевская Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРублевская Лукерья

Рублевская Лукерья

Место рождения

Украина

Дата рождения

1888

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1906

Сын: Рублевский Федор Венедиктович

Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтун Стефания

Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович

Смерть
1955
Днепропетровск, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close