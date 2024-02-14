Хусаинова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович

Отец ребёнка: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Отец ребёнка: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Хусниямал Тухватулловна

Отец ребёнка: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Мажит Тухватуллович

Отец ребёнка: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович

Смерть
Неизвестно

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