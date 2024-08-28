Бухнер (Райсенбергер) (Лангенбах) Мария Барбара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Райсенбергер) (Лангенбах) Мария Барбара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1733

Дата смерти

12.12.1809

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1733

Отец: Лангенбах Питер

Мать: Лангенбах (Паули) Анна Маргарета

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райссенбергер Девид

Рождение ребёнка
1753

Сын: Райссенбергер Адам

Отец ребёнка: Райссенбергер Девид

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Беккер (Райссенбергер) Барбара

Отец ребёнка: Райссенбергер Девид

Бракосочетание
31.01.1757

Муж: Бухнер Йозеф

Рождение ребёнка
05.10.1757

Дочь: Masson (Bogner Бухнер) Catalina Катарина

Отец ребёнка: Бухнер Йозеф

Рождение ребёнка
05.04.1760

Дочь: (Bogner Бухнер) Анна Катарина

Отец ребёнка: Бухнер Йозеф

Рождение ребёнка
11.06.1762

Сын: Бухнер Питер

Отец ребёнка: Бухнер Йозеф

Рождение ребёнка
25.09.1764

Сын: Бухнер Якоб (Джейкоб)

Отец ребёнка: Бухнер Йозеф

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Бендер (Buchner Бухнер) Маргарета

Отец ребёнка: Бухнер Йозеф

Рождение ребёнка
1773

Сын: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Отец ребёнка: Бухнер Йозеф

Рождение ребёнка
1773

Сын: Bogner Бухнер Georg

Отец ребёнка: Бухнер Йозеф

Смерть
12.12.1809

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