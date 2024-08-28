Бухнер (Райсенбергер) (Лангенбах) Мария Барбара
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1733
Дата смерти12.12.1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1733
Отец: Лангенбах Питер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Райссенбергер Девид
Рождение ребёнка
1753
Сын: Райссенбергер Адам
Отец ребёнка: Райссенбергер Девид
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Беккер (Райссенбергер) Барбара
Отец ребёнка: Райссенбергер Девид
Бракосочетание
31.01.1757
Муж: Бухнер Йозеф
Рождение ребёнка
05.10.1757
Дочь: Masson (Bogner Бухнер) Catalina Катарина
Отец ребёнка: Бухнер Йозеф
Рождение ребёнка
05.04.1760
Дочь: (Bogner Бухнер) Анна Катарина
Отец ребёнка: Бухнер Йозеф
Рождение ребёнка
11.06.1762
Сын: Бухнер Питер
Отец ребёнка: Бухнер Йозеф
Рождение ребёнка
25.09.1764
Отец ребёнка: Бухнер Йозеф
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Бендер (Buchner Бухнер) Маргарета
Отец ребёнка: Бухнер Йозеф
Рождение ребёнка
1773
Сын: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Отец ребёнка: Бухнер Йозеф
Рождение ребёнка
1773
Сын: Bogner Бухнер Georg
Отец ребёнка: Бухнер Йозеф
Смерть
12.12.1809