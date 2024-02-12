Дружинин Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинин Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1984

Отец: Дружинин Виктор Владимирович

Мать: Лебедева Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
01.12.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыданова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
14.02.2017

Сын: Дружинин Платон Сергеевич

Мать ребёнка: Давыданова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
21.01.2021

Сын: Дружинин Демид Сергеевич

Мать ребёнка: Жарова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Светлана

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