Дружинин Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1984
Рождение ребёнка
01.12.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давыданова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
14.02.2017
Сын: Дружинин Платон Сергеевич
Мать ребёнка: Давыданова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
21.01.2021
Мать ребёнка: Жарова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарова Светлана