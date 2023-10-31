Кокорина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Кокорин Савва Михайлов
Бракосочетание
До 1703
Рождение ребёнка
1706
Сын: Кокорин Илья Саввич
Отец ребёнка: Кокорин Савва Михайлов
Рождение ребёнка
1715
Сын: Кокорин Иван Савин
Отец ребёнка: Кокорин Савва Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокорин Савва Михайлов
дер. Глотаево
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно