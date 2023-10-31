Кокорина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина Наталья

Кокорина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Кокорин Григорий Саввич

Отец ребёнка: Кокорин Савва Михайлов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1703

Муж: Кокорин Савва Михайлов

Рождение ребёнка
1706

Сын: Кокорин Илья Саввич

Отец ребёнка: Кокорин Савва Михайлов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Кокорин Иван Савин

Отец ребёнка: Кокорин Савва Михайлов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Афанасий Саввич

Отец ребёнка: Кокорин Савва Михайлов

дер. Глотаево
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close