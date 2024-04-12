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Трубников Евдоким Иванович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1724

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Трубникова Елена Самсоновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Трубников Лукьян Евдокимович

Мать ребёнка: Трубникова Елена Самсоновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Дарья Евдокимовна

Мать ребёнка: Трубникова Елена Самсоновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Трубников Поликарп Евдокимович

Мать ребёнка: Трубникова Елена Самсоновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Трубников Игнат Евдокимович

Мать ребёнка: Трубникова Елена Самсоновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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