Трубников Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рождения1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Трубникова Елена Самсоновна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Трубников Лукьян Евдокимович
Мать ребёнка: Трубникова Елена Самсоновна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Дарья Евдокимовна
Мать ребёнка: Трубникова Елена Самсоновна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Трубников Поликарп Евдокимович
Мать ребёнка: Трубникова Елена Самсоновна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Трубников Игнат Евдокимович
Мать ребёнка: Трубникова Елена Самсоновна
Работа или профессия
Неизвестно