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Васильева (Тихонова) Ирина Юрьевна

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Место рождения

Большая Выла, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

11.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1972

Отец: Тихонов Юрий Петрович

Мать: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
07.08.1993

Муж: Васильев Александр Николаевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Александр Николаевич

Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
07.09.2001

Сын: Васильев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Николаевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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